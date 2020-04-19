مجلة أميركية: هكذا فشل أردوغان في إدارة أزمة كورونا

قالت مجلة "فورين بوليسي" Foreign Policy الأميركية في تقرير لها، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشل في فرض حظر التجوال في تركيا، ولم يستمع إليه أحد، وأن المعارضة التركية بدأت تصعد في زمن كورونا، وكانت أكثر تنظيما على عكس حزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، ووصفت جهود أردوغان ضد حزب "الشعب الجمهوري" الذي يسيطر على إسطنبول بالألاعيب السياسية التي سوف تنقلب عليه (الرئيس التركي).

وحذر التقرير من أن ملايين الأتراك خسروا وظائفهم بسبب كورونا ولا توجد خطط لإعادة توظيفهم.

وقال التقرير: "قبل منتصف ليل الجمعة 10 أبريل، غمر مئات الآلاف من الناس الشوارع عبر تركيا. وردا على جائحة الفيروس التاجي، أعلنت الحكومة التركية حظر تجوال نهاية الأسبوع الماضي لـ31 مقاطعة، بما في ذلك اسطنبول والعاصمة أنقرة. وكان المقصود من القرار إبقاء الناس في منازلهم في أيام العطلة، لكن الإعلان المتأخر جعلها دعوة خطيرة".

فالإغلاق كان سيستمر عطلة نهاية الأسبوع، أي 48 ساعة فقط، لكن انعدام ثقة الجمهور في الحكومة دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنها ستمدده دون سابق إنذار. لقد خرج عدد أكبر من الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالشهر الماضي، وعندما طلب الرئيس رجب طيب أردوغان من المواطنين تنفيذ "الحجر الصحي الطوعي". اندلعت المعارك، وأخذ الناس الطعام من رفوف الأسواق الصغيرة التي كانت لا تزال مفتوحة، وقليلون اتخذوا احتياطات التباعد الاجتماعي.

ولزيادة الفوضى، لم يتم إخطار عمدة اسطنبول إكرام إمام أوغلو - عضو حزب "الشعب الجمهوري" المعارض - مسبقًا بأن المدينة ستوضع تحت الإغلاق. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ للبلدية لطمأنة السكان أنهم لن يتركوا بدون طعام أو دعم، أو لتنظيم النقل العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وانتقد إمام أوغلو حظر التجول المفاجئ على "تويتر"، قائلاً إن مثل هذا القرار من جانب واحد "يخلق الارتباك والذعر فقط".

وأثار ذعر الإغلاق محاولة استقالة وزير الداخلية التركي - الذي رفضها أردوغان - مساء الأحد مع انتهاء الإغلاق. وأصدر مكتب الرئيس بيانا ينفي فيه وجود "مشكلة في السلامة العامة". لكن الحكومة أعلنت عن حظر تجوال ثان تم تحديده في نهاية هذا الأسبوع.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا في تركيا، رفضت حكومة حزب "العدالة والتنمية" العمل مع البلديات التي يديرها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض. كان الإغلاق هو الأحدث في سلسلة من الأحداث الأخيرة التي لعبت فيها الحكومة التركية السياسة على حساب مواطنيها، واختارت القرارات لمصلحتها على التواصل الواضح.

ويوجد في اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، 82,329 حالة إصابة مؤكدة بفيروسات كورونا حتى أمس السبت، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1890.

وقد دعا إمام أوغلو إلى إغلاق المدينة طوال أسابيع، مدعيا أنه أرسل رسائل مختلفة إلى أردوغان تشير إلى أنه يجب أن يعملوا معًا لمنع حدوث أزمة.

ويعتبر أردوغان إمام أوغلو، الذي هزم حزب "العدالة والتنمية" مرتين في انتخابات عمدة اسطنبول في مارس 2019 وفي سباق الإعادة في يونيو الماضي، بمثابة تهديد انتخابي كبير، حيث ينظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية عام 2023.. فيمكن لأي شخص يدير اسطنبول بشكل جيد أن يحصل على موطئ قدم في السياسة الوطنية.

لذلك يسعى حزب "العدالة والتنمية" إلى الحد من قدرة زعماء حزب "الشعب الجمهوري" على الحفاظ على الخدمات المحلية وتوزيع المساعدة الاجتماعية على المحتاجين، ولا سيما الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس التاجي.

يقول بيرك إيسن، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة: "يخشى أردوغان أن يعارضه إمام أوغلو، لذلك لا يريد أن يمنحه أي مساحة أو أي حكم ذاتي في إدارة هذه الأزمة".

وفي 31 مارس، ألغت الحكومة الوطنية جمع التبرعات لمساعدة الأسر المتضررة من الوباء الذي نظمه إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاس. وقال أردوغان إن عمداء حزب "الشعب الجمهوري" كانوا يحاولون إنشاء "دولة داخل الدولة"، مما دفع إمام أوغلو إلى تقديم شكوى قانونية.

وسعيًا وراء الأضواء، أطلق الرئيس بدلاً من ذلك حملته الوطنية لجمع الأموال بعد إيقافه حملة أوغلو. وفي 10 أبريل، بدأت وزارة الداخلية تحقيقا في حملات التبرع التي يديرها إمام أوغلو ويافاس. ووصف إمام أوغلو وقف التبرعات بأنها خطوة "ضعيفة جدا وفقيرة جدا" من قبل الحكومة الوطنية.

ويسعى حزب "العدالة والتنمية" إلى تقييد المعارضة حتى في المقاطعات الأصغر. ففي بلدية أنطاليا التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أغلقت وزارة الداخلية أيضًا مطبخ حساء يخدم 2000 شخص، بما في ذلك العديد ممن فقدوا العمل بسبب فيروس كورونا. وتم تشغيل المطبخ بتبرعات من الجمهور بدلاً من الدولة، والتي استخدمتها الوزارة مرة أخرى كمبرر لإغلاقه.

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وبحسب التقرير فقد أكثر من مليوني شخص وظائفهم في تركيا بسبب تدابير فيروس كورونا، وفقًا لزعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كيليكدار أوغلو. ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة، مما يعني أن تكتيكات أردوغان قد تأتي بنتائج عكسية. إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى مطبخ حساء أو تبرعات لدعم احتياجاتهم في وقت الأزمات لأن الحكومة الوطنية أغلقتها، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استياء عام ويمكن أن يكون له تأثير في استطلاعات الرأي.

لكن هذا خطر يرغب أردوغان في اتخاذه لمنع إمام أوغلو وغيره من قادة حزب الشعب الجمهوري من اعتبارهم أبطال تركيا بعد الوباء. وإذا استمر أردوغان في منع تقديم المساعدة الاجتماعية على المستوى المحلي، فستحتاج المجتمعات المحلية إلى تعزيز تنظيمها.

وختم التقرير: تسببت جائحة الفيروس التاجي في انقسام السياسة التركية. ويمكن للأزمة أن تعزز الانقسام المحلي - الوطني بين حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "العدالة والتنمية" أو تدفع الجمهور التركي ككل لدعم المعارضة، الذين يقدمون أنفسهم كممثلين حقيقيين للفقراء في وقت الحاجة الشديدة.