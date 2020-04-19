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إعلام بريطاني: تأخر تسليم لوازم طبية للمملكة قادمة من تركيا

المصدر: دبي - العربية.نت
من بريطانيا
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أرجئ تسليم لوازم وقائية ضرورية للعاملين في القطاع الصحي البريطاني كان من المقرر أن تصل، اليوم الأحد، من تركيا، وفق ما أفادت قناة "سكاي نيوز" من دون ذكر مصادر.

وقالت القناة إن مصدر التأجيل غير معروف، لكن سلاح الجو الملكي جاهز لنقل اللوازم الوقائية. وكان من المقرر أن تصل الشحنة قادمة من تركيا شاملة 400 ألف زي وقائي.

من بريطانيا (رويترز) من بريطانيا (رويترز)

وكان من المقرر أن تتسلم بريطانيا شحنة كبيرة من معدات الحماية الشخصية للوقاية من كورونا من تركيا. والشحنة البالغ وزنها 84 طنا متريا تشمل 400 ألف سترة طبية.

وتسارع الحكومات والمستشفيات للحصول على معدات حماية شخصية مع انخفاض الإمدادات خلال الجائحة. وزادت تركيا من إنتاج هذا النوع من المعدات لتلبية الطلب المتصاعد.

من بريطانيا من بريطانيا

وكان مسؤولون أتراك قد ذكروا أن 88 دولة طلبت من تركيا معدات حماية شخصية.

وأصبحت بريطانيا في ذروة تفشي المرض أو تقترب منها بعد أن حصد أرواح أكثر من 15 ألفا، وهي أعلى خامس حصيلة في العالم لضحايا من الجائحة التي تسببت فيما لا يقل عن 150 ألف وفاة في مختلف أرجاء العالم.

وتظهر أحدث البيانات أن 15464 شخصا توفوا في المستشفيات البريطانية بالمرض بعد زيادة تفوق 800 وفاة يوميا على مدى ثلاثة أيام على التوالي.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #تركيا
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