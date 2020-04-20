الأردن.. وفاة 5 أطفال بانفجار قنبلة قديمة في المفرق

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 5 وفيات لأطفال وعدد من الإصابات.

ووفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في أحد الاحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان. وتبين وقوع انفجار لقنبلة قديمة كان مجموعة من الاطفال قد عثروا عليها ونقلوها لحيهم.

وأضاف الناطق الإعلامي انه نتج عن الحادثة وفاة خمسة أطفال واحداث، فيما تقوم فرق مختصصة بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة .