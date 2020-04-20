بولندا.. توقيف لبناني "داعشي" كان يخطط لاعتداءات إرهابية

أوقف لبناني في بولندا للاشتباه بتحضيره لاعتداءات في أوروبا الغربية وبارتباطه بتنظيم "داعش"، على ما أفادت الأجهزة الخاصة البولندية الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، المشرفة على الأجهزة الخاصة البولندية ستانيسلاف زارين، في بيان، إن المعلومات التي تم جمعها تشير إلى أن الرجل الموقوف في 16 أبريل كان يشكل "خطرا فعليا على الأمن الداخلي للجمهورية البولندية ومواطني بلادنا".

وأوضح البيان أن الرجل الذي لم تكشف هويته "كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي الجمهورية البولندية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية في دول أوروبا الغربية".

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وتابع البيان أن الموقوف لديه "روابط عائلية مع إرهابيي ما يُعرف بتنظيم داعش الذين قتلوا في المعارك مع قوات التحالف على أراضي سوريا والعراق".

ويعتقد بحسب المتحدث أن الرجل تواصل بشكل مكثف عبر الإنترنت خلال إقامته في بولندا مع مجموعات في تنظيم "داعش" وأشخاص على ارتباط بالتنظيم يقيمون في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وكان يقدم مساعدة مالية لعناصر هذا التنظيم في سوريا، وفق المصدر ذاته. وقال المتحدث إنه أودع مركزا تحت مراقبة أمنية في شرق بولندا.