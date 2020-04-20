زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل اليابان

ضرب زلزال بقوّة 6.4 درجة قبالة الساحل الشرقي لليابان في وقت مبكر الاثنين، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يصدر تحذير من حصول تسونامي.

وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال على عمق 41,7 كيلومتر تحت المحيط الهادي، وعلى بعد أقل من 50 كيلومترا من سواحل إقليم مياغي، وفق ما ذكر على موقعه الإلكتروني، مصنفا خطر وقوع خسائر أو ضحايا بأنه منخفض.

لا تحذير من تسونامي

أما وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقدّرت قوة الزلزال بـ6.1 درجة، مشيرة إلى أنه ضرب على عمق 50 كيلومترا، فيما لفتت وكالة أنباء كيودو اليابانية أيضا إلى عدم صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي إثر الزلزال الذي ضرب بعيد الساعة 5,30 صباحا (20,30 ت غ).

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وعام 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة تسع درجات على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، ما أدى إلى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.