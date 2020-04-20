محاكاة وحشية.. هيومن رايتس تتهم بوركينا فاسو بإعدام 31 رجلاً

اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، قوات أمن بوركينا فاسو بإعدام 31 معتقلاً أعزل في مدينة دجيبو في شمال البلاد، "خلال محاكاة وحشية" لعملية مكافحة إرهاب في 9 نيسان/ابريل.

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وأعلنت كورين دوفكا مديرة غرب إفريقيا في المنظمة في بيان: "أعدمت قوات أمن بوركينا فاسو على ما يبدو 31 رجلاً خلال محاكاة وحشية لعملية مكافحة إرهاب، في ما يمكن أن يعد جريمة حرب".

ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى "فتح تحقيق محايد على الفور في عمليات القتل هذه ومحاسبة المذنبين عن أفعالهم، مهما كانت رتبتهم".

ونددت "هيومن رايتش ووتش" ومنظمات في المجتمع المدني في بوركينا فاسو أكثر من مرة بعنف قوات الأمن بحق السكان الذي أدى وفق منظمات غير حكومية إلى مقتل المئات، وجرى تحت غطاء مكافحة المجموعات الجهادية الناشطة في البلاد منذ خمس سنوات.

وتواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 كما جيرانها في مالي والنيجر، عنفاً متزايداً نتيجةً لهجمات المجموعات المتشددة، وكذلك النزاعات القبلية والداخلية، ما أسفر عن مقتل 800 شخص ونزوح 860 ألفاً.

وبحسب تحقيق قامت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" في دجيبو الواقعة على بعد 200 كلم شمال العاصمة واغادوغو، استهدفت قوات الأمن حصراً الرجال المنتمين لأقلية الفلان، وهي اتنية من الرحل تعمد المجموعات الإسلامية على تجنيد أفرادها على وجه خاص، وفق خبراء.