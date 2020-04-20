مقتل جندي باكستاني و5 مسلحين في معقل طالبان

هاجم مسلحون ببنادق هجومية موقعا أمنيا للجيش الباكستاني في معقل سابق لطالبان شمال غربي البلاد صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل جندي وخمسة مسلحين، وفقا للجيش.

وذكر الجيش أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة ميران شاه، المركز الحضري الرئيسي بولاية وزيرستان الشمالية المتاخمة لأفغانستان.

كما أصيب ثلاثة جنود أيضا في تبادل إطلاق النار.

وكانت وزيرستان الشمالية قاعدة للمتشددين قبل سنوات، وأكد الجيش الباكستاني مرارا أن عملياته المتتالية هناك طهرت المنطقة من طالبان.

ومع ذلك، ازداد العنف هناك في الأسابيع الماضية، ما أدى لنشر الخوف بين السكان من تنفيذ الجيش للمزيد من العمليات.

وجاء في بيان الجيش أن "القوات اشتبكت مع الإرهابيين بشكل فعال، وأطلقت عملية بحث في المنطقة بعد ذلك".

ونشر الجيش الباكستاني في الأسابيع الماضية آلاف القوات في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الحكومة في فرض حظر تجوال عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن لم يتضح ما إذا كان نقل قوات للمشاركة في تلك المهمة الواقعة على طول الحدود الأفغانية.

وأعلنت باكستان، الاثنين، وفاة 17 شخصا بالفيروس خلال الساعات الــ 24 الماضية. وسجلت البلاد حتى الآن 8418 حالة إصابة، بينما تعافى 1970.