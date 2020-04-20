قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار شرق كندا

قالت وسائل إعلام كندية، الأحد، إن عدة أشخاص أحدهم رجل شرطة قتلوا في إقليم نوفا سكوتيا خلال حادث إطلاق نار استمر 12 ساعة. ولم تحدد وسائل الإعلام عدد القتلى.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية نقلا عن مصادر إن أحد القتلى هو المسلح المشتبه فيه جابرييل وورتمان البالغ من العمر 51 عاما.

واعتقلت الشرطة وورتمان بعد مطاردة بالسيارات في النهار للاشتباه في إطلاقه النار على عدة أشخاص.

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وقالت الشرطة الملكية الكندية إن الحادث وقع في بلدة بورتابيك الساحلية الصغيرة التي تبعد تحو 130 كيلومترا عن هاليفاكس عاصمة الإقليم.

وقال ستيفن ماكنيل رئيس وزراء الإقليم للصحفيين "هذا أحد أكثر الأعمال العنيفة والوحشية في تاريخ إقليمنا" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي تصريحات للصحفيين في أوتاوا استنكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ما وصفه بهذا "الوضع الفظيع".

وإطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة مقارنة بالولايات المتحدة.