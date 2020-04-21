إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 52 ألفا.. والذروة بالطريق

قال المركز الروسي المعني بالاستجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سجلت 5642 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 52763 حالة.

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وأضاف المركز أن 51 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 456 حالة.

وبدأت أعداد الإصابات بالفيروس في روسيا في الارتفاع بحدة هذا الشهر، لكنها سجلت أعداداً أقل بكثير منها في العديد من الدول الأوروبية في المراحل الأولى من التفشي.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس الاثنين، إن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس كورونا لكن ذروة انتشار المرض لم تأتِ بعد.

وكانت روسيا شهدت ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة والوفيات بكورونا، أمس الأحد، حيث سجلت 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.