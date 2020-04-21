العالم يترقب اللقاح.. أول تجربة على البشر الخميس

يترقب العالم أول تجربة للقاح ضد فيروس كورونا على البشر الخميس، بعد أن طورته جامعة أكسفورد في بريطانيا.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الثلاثاء، إنه "يسخّر كل شيء" لصالح محاولة بريطانيا تطوير أول لقاح في العالم ضد COVID-19.

كما أوضح هانكوك أن حكومته ستمنح العلماء 20 مليون جنيه إسترليني إضافية للمساعدة في تجاربهم، و22.5 مليون جنيه إسترليني إضافية لمشروع آخر في إمبريال كوليدج لندن.

وسيتم اختبار لقاح أكسفورد، المعروف باسم "ChAdOx1 nCoV-19" على حوالي 510 أشخاص من أصل 1112 تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

ورغم أن اللقاحات في بدايتها غير مؤكدة النتائج، وتستغرق عادة سنوات، لكن لقاح أكسفورد إن أثبت نجاحه فسترفع القدرة على تصنيعه وبالتالي تقديمه للمرضى.

وستستغرق التجربة ستة أشهر وستكون مقتصرة على عدد قليل من الأشخاص حتى يتمكن العلماء من تقييم ما إذا كانت نتائجها آمنة وفعالة.

إلى ذلك اعتبر هانكوك الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي الخاص بتطورات كورونا أن كلا اللقاحين: أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن واعدين.

الضحايا في ارتفاع

وتجاوز عدد المصابين بالوباء في العالم 2.5 مليون شخص، أكثر من 80% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

وتم إحصاء مليونين و503 آلاف و429 إصابة بينها 172 ألفاً و551 وفاة وخصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً مع مليون و230 ألفاً و522 إصابة و108 آلاف و797 وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة حيث لا تزال وتيرة تفشي الفيروس هي الأسرع، 788 ألفا و920 إصابة بينها 42 ألفاً و458 وفاة.