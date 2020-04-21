بعد لقاء مصاب بكورونا.. هل أجرى عمران خان فحص الفيروس؟

ذكرت وسائل إعلام محلية باكستانية أن رئيس الوزراء عمران خان سوف يجري فحصا احترازيا للكشف عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وذلك بعد لقائه بمدير مؤسسة خيرية محلية ثبت إصابته بالفيروس في وقت لاحق.

وقال فيصل سلطان الطبيب الخاص لرئيس الوزراء عمران خان لصحيفة "دون" إنه وبعد تحقق إصابة فيصل إيدهي مدير مؤسسة إيدهي الخيرية بفيروس كورونا الجديد فإنه سيجري التقيد بالبروتوكولات المتبعة و سيتم اتباع التوصيات وفقا لذلك، ولم يكشف الطبيب الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني إن كانت هذه الإجراءات ستتضمن الحجر الاحتياطي أم لا.

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كان فيصل إيدهي قد التقى رئيس الوزراء عمران خان في مكتبه في العاصمة إسلام آباد بتاريخ 15 إبريل الجاري وسلمه وصل تبرع لصندوق حكومي لدعم مواجهة فيروس كورونا.

لكن عمران خان عمد مؤخرا اتخاذ إجراءات احترازية في لقاءاته ومنها تجنب مصافحة ضيوفه والجلوس ضمن نطاق مناسب من التباعد الاحترازي.

وكشف نجل فيصل إيدهي عن أن بعض أعراض المرض كالحمى والصداع بدت على والده بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء عمران خان لمدة ثلاثة أيام حيث نصح بالقيام بفحص الكشف عن فيروس كورونا الجديد وكانت النتيجة إيجابية، مضيفا أن والده يخضع حاليا للحجر الصحي الذاتي.

و عبر محمد بلال وهو متحدث باسم مؤسسة إيدهي عن اعتقاده أن فيصل إيدهي أصيب بالفيروس أثناء تواجده في العاصمة إسلام آباد التي مكث فيها مدة أسبوع، و تعد مؤسسة إيدهي من بين أبرز جمعيات العمل الخيري في باكستان وكان لمديرها نشاط ملحوظ مؤخرا لا سيما في مواجهة جائحة كورونا.