تصديا للوباء.. ألمانيا تفرض وضع الكمامات في وسائل النقل

تفرض العاصمة الألمانية برلين اعتباراً من 27 إبريل وضع الكمامات الواقية في وسائل النقل العام تصدياً لفيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك إلى غالبية المقاطعات في البلاد، وفق رئيس بلديتها ميكايل مولر.

كما أوضح مولر أن وضع الكمامة سيكون "إلزامياً" لأنه في وسائل النقل "لا يمكن ضمان مسافة لأمتار عدة بين فرد وآخر".

ومن بين 16 مقاطعة أعلنت 10، يبلغ مجموع سكانها ما يقرب من 49 مليوناً، فرض مثل هذه التدابير للحد من انتشار الفيروس، وبعضها بات ساري المفعول.

إلى ذلك يفرض ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وأحياناً في المتاجر.

وكانت ساكسونيا (شرق) أول منطقة فرضت التزام إجراءات الوقاية في وسائل النقل والمحلات التجارية الاثنين، عندما أعيد افتتاح أولى المتاجر.

وفي بافاريا (جنوب)، أكبر مقاطعة ألمانية في المنطقة، سيكون القناع إلزامياً من الأسبوع المقبل.

كما ما زالت الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، شمال الراين-فيستفاليا (غرباً)، تشدد في الوقت الحالي على استخدام وسائل الحماية. وهو أيضاً موقف الحكومة الفدرالية التي لا يمكنها فرض مثل هذه القيود على المقاطعات. لكن موقفها يمكن أن يتغير في الأيام المقبلة.

"تحت السيطرة"

مع تسجيل أكثر من 143000 إصابة رسمياً ونحو 4600 وفاة، بات الوباء "تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا، وفق تعبير وزير الصحة ينس شبان.

وحذرت المستشارة أنجيلا ميركل "ما زلنا بعيدين عن الخروج من الأزمة"، محذرة من عودة ظهور الفيروس.

يشار إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر زيادة في المخاطر مع ميل السكان إلى التساهل في احترام تعليمات الابتعاد الاجتماعي أو العزل.