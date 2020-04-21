قفزة جديدة بضحايا الوباء في تركيا..إصابة 4611 ووفاة 119

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 4611 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا و119 وفاة أخرى ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2259.

وأوضحت البيانات أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 95591 حالة وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة. وتعافى 14918 شخصاً من الفيروس حتى الآن.

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كما وصل عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 39429 اختباراً.

وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تفشي فيروس كورونا في تركيا بدأ في الوصول إلى الذروة وإن البلاد تتطلع للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد شهر رمضان قرب نهاية مايو، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول الثلاثاء.

إلى ذلك أضاف: "نهدف إلى مراعاة الإجراءات بأقصى قدر خلال شهر رمضان وأن تنتقل البلاد إلى الحياة الطبيعية بعد عيد الفطر".

يشار إلى أن أردوغان كان أعلن الاثنين فرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس في إسطنبول وثلاثين مدينة رئيسية أخرى كجزء من إجراءات جديدة لوقف انتشار كورونا. وقال في خطاب متلفز: "نخطط لتطبيق حجر بين 23 و26 إبريل في 31 مدينة".