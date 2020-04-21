بعد أنباء عن موت زعيم كوريا الشمالية دماغيا.. سيول تنفي

تضاربت الأنباء الثلاثاء حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون ففي حين أكد مسؤولون أميركيون أنه في حالة حرجة، بل في حالة موت دماغي، نفت كوريا الجنوبية الأمر.

وفي التفاصيل، كشفت الاستخبارات الأميركية عن معلومات خطيرة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث أبلغت هذه المصادر أن صحة الزعيم الكوري في حالة خطرة جدا بعد عملية جراحية أجريت له .

وبحسب سي إن إن الأميركية فإن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون ، في خطر شديد بعد الجراحة، وفقا لمسؤول أميركي على علم مباشر.

ولم تقدم المصادر الاستخباراتية أي إضافات حول وضعه الصحي ومحل إقامته.

في حين نقلت قناة NBC الأميركية عم مصدرين قولهما إن الزعيم الكوري توفي دماغيا، بعد أن دخل في غيبوبة إثر عملية في القلب.

أما شبكة بلومبيرغ فأفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات توريث الحكم في كوريا الشمالية بعد تردي صحة كيم، مرجحة أن تكون شقيقته الأوففر حظا بتولي الحكم.

سيول تنفي

في المقابل، نفت الكورية الجنوبية كل تلك التقارير، مؤكدة أن زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بحكومة كوريا الجنوبية قوله اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي ليس مريضا بشدة، معارضا بذلك تقرير شبكة سي.إن.إن الإخبارية.

وغاب كيم مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل، مما أثار تكهنات حول سلامته. وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

وتسيطر كوريا الشمالية بإحكام على أي معلومات تحيط بقائدها، وغالبًا ما يثير غيابه عن وسائل الإعلام الرسمية تكهنات وشائعات بشأن صحته.