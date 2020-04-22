أكثر من 25 ألف وفاة بإيطاليا.. والذروة في بريطانيا

سجلت إيطاليا 437 وفاة إضافية بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 25085 حالة، وفق حصيلة نشرت، الأربعاء.

في المقابل، تراجع عدد المصابين بالمرض لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 107699 مصابا، أي بانخفاض بعشر حالات خلال 24 ساعة.

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أما بريطانيا فقد أحصت، الأربعاء، 759 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 18 ألفا و100 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب وزارة الصحة.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا في أوروبا، 133 ألفا و495 شخصا.

الذروة في بريطانيا

وكان وزير الصحة مات هانكوك، أعلن قبل إصدار هذه الأرقام أن البلاد تواجه راهنا "ذروة" انتشار كوفيد-19.

وحصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين، حيث يقول ممثلو هذا القطاع إن آلاف المتقدمين في العمر قضوا فيها.

وانتقد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، الأربعاء، أمام البرلمان، الحكومة بسبب "بطئها" في إدارة الأزمة المتعلقة بالوباء.

وقال إن هناك "فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ" في طريقة تعاطي الوزراء مع الأزمة.

وفرضت الحكومة تدابير عزل في 23 آذار/مارس لكنها واجهت انتقادات متزايدة إزاء حجم اختبارات رصد الإصابات ولرفضها وضع استراتيجية خروج من تدابير التباعد الاجتماعي خلافا لعدة دول أوروبية أخرى.