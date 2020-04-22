ارتفاع في ضحايا كورونا.. وإسبانيا: تخفيف العزل تدريجياً

بعد أن قررت إسبانيا تمديد إجراءات العزل السارية منذ 14 مارس حتى التاسع من مايو، مع تخفيفها بشكل طفيف ليتاح للأطفال الخروج قليلاً اعتباراً من الأحد، أكد رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الأربعاء، أن "تخفيف (إجراءات العزل) سيكون بطيئاً وتدريجياً لأنه يجب أن يكون آمناً".

وقال سانشيز أمام النواب: "لن يتم رفع العزل إلا إذا كنا مستعدين لذلك لأننا لن نخوض أي مجازفة"، متحدثاً عن "النصف الثاني من مايو".

موضوع يهمك في ظل تفشي وباء كورونا في إيران وحصده آلاف الأرواح والنقص الكبير في عدد الأسرة وتهالك المنظومة الصحية، خاصة بعد العقوبات... كورونا يحصد الآلاف.. وطهران تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري إيران

يأتي ذلك في وقت سجلت إسبانيا، الأربعاء، 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21 ألفاً و717، وفق وزارة الصحة.

كما أحصيت 430 وفاة الثلاثاء و399 الاثنين، في حصيلتين هما الأدنى منذ 4 أسابيع.

يشار إلى أن إسبانيا التي بلغ عدد الإصابات فيها أكثر 208 آلاف بعد ارتفاع تجاوز 4200 في 24 ساعة هي ثالث بلد متضرر بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

ورغم أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعاً، تجاوزت إسبانيا ذروة الوباء بداية أبريل، حين أسفر كورونا عن وفاة ما يصل إلى 950 شخصاً في الثاني من الشهر المذكور.

وفي مؤشر إلى هذا التحسن، لم تعد المستشفيات تضيق بالمصابين ومن المقرر أن تغلق منطقة مدريد الأربعاء المشرحة التي أقيمت أمام مجمع تجاري.