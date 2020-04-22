الصين في قفص الاتهام مجدداً.. مساعٍ لفتح تحقيق دولي

تجددت قضية مصدر الفيروس التي أثيرت على مدى الأيام الماضية، الأربعاء، مع دعوة أستراليا عدة دول كانت طرحت تساؤلات وشكوكاً حول فيروس كورونا ومصدره، وتعامل الصين وشفافيتها، إلى فتح تحقيق دولي في هذا الشأن.

وأعلنت الحكومة الأسترالية أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، طلب الدعم لفتح تحقيق دولي بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد في اتصالات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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في حين أثار مسعى أستراليا لبدء مراجعة مستقلة بشأن منشأ الفيروس وتفشيه واستجابة منظمة الصحة العالمية له، انتقادات حادة من الصين التي اتهمت المشرعين الأستراليين بتلقي التوجيهات من الولايات المتحدة.

وقال موريسون على تويتر، اليوم الأربعاء، إنه أجرى "نقاشاً بناء للغاية" مع ترمب عن استجابة البلدين لمرض كوفيد-19 والحاجة لعودة النشاط الاقتصادي.

كما أشار في تغريدة على تويتر إلى أنه أثار موضع منظمة الصحة العالمية وضرورة العمل من أجل تحسين شفافية وكفاءة الاستجابة الدولية للجوائح.

إلى ذلك، أعلن مكتب موريسون أن رئيس الوزراء تحدث كذلك مع المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون بشأن دور منظمة الصحة العالمية.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن أستراليا تبحث ما إذا كان يتعين منح منظمة الصحة العالمية سلطات تشبه تلك الممنوحة للمفتشين الدوليين في مجال السلاح لدخول الدول والتحقيق فيها دون انتظار موافقة.

يأتي هذا بعد أن انتقد البيت الأبيض بشدة الصين ومنظمة الصحة العالمية، وأوقف ترمب تمويل بلاده لها.

كما انتقدت فرنسا على لسان رئيسها التعامل الصيني مع هذا الملف الصحي الحساس، ودعت ألمانيا أيضاً إلى الشفافية والتحقيق في مصدر الوباء الذي اجتاح العالم.

الصين مستاءة

في المقابل، نفت الصين تعاملها بغير شفافية في هذا الملف، مؤكدة أن مصدر الوباء يخضع لتحقيق الخبراء، ويتطلب جهداً ووقتا وهو مسألة معقدة.

كما اعتبرت السفارة الصينية في كانبيرا في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن المشرعين في أستراليا يتصرفون بناء على توجيهات من ترمب وأن "ساسة أستراليين بعينهم يحرصون على ترديد ما أكده الأميركيون وببساطة اتباع خطاهم في شن هجمات سياسية على الصين".

لكن ماريز باين وزيرة الشؤون الخارجية أكدت أن أستراليا قامت بدور رائد من أجل فتح التحقيق لأنها "ديمقراطية ليبرالية لها تاريخ مثبت في صياغة عمليات دولية بناءة".

مصدر حيواني

أما منظمة الصحة فأكدت أمس أن مصدر الفيروس حيواني، ولا يمكن أن يكون قد تم تخليقه في مصنع، في رد غير مباشر على تقارير واتهامات أميركية سابقة باحتمال أن يكون كورونا المستجد خرج من مختبر للعلوم في مدينة ووهان.

يذكر أن الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بانتشار فالفيروس المستجد، الذي يعتقد أنه نشأ في سوق في مدينة ووهان بوسط الصين، يوم 31 ديسمبر. ووصل مسؤولو المنظمة إلى ووهان يوم 20 يناير الثاني بعد انتشار الفيروس في ثلاث دول أخرى.

ومنذ ذلك الحين أصاب الفيروس نحو 2.5 مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 160 ألفا.