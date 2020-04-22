شاهد لحظة دهس وطعن فلسطيني لجندي إسرائيلي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مهاجماً فلسطينياً قُتل الأربعاء بعد أن صدم نقطة تفتيش إسرائيلية بسيارته، وطعن شرطياً هناك.

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إن الهجوم وقع بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، وعُثر على قنبلة أنبوبية في مكان الحادث. وأضاف أن الشرطي الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة.

شوفوا أحلى هدف صار اليوم على حاجز "الكونتينر" قرب بلدة السواحرة شرق القدس 😍 pic.twitter.com/X0tQIUkgYI — مش هيك (@meshhek) April 22, 2020

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة لحظة صدم جندي الاحتلال عبر سيارة (فان) بيضاء اللون، ليترجل منها شاب فلسطيني دافعاً الجندي الذي فر هارباً، بسلاحه.

ثم هجم جنود آخرون وبدأوا بإطلاق النار باتجاه الشاب الذي لاحق الجندي الفار.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت أعلنت بشكل متكرر في السنوات الماضية عن عمليات طعن في الضفة الغربية، إلا أن تلك الهجمات تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية خاصة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة، ما دفع العديد من السكان للبقاء في منازلهم.