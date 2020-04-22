كورونا يتسلل لدار رعاية أطفال في طوكيو.. و8 إصابات

حصد كورونا آلاف الأرواح من المسنين حين تسلل إلى دورهم في إيطاليا وبريطانيا وكندا، واليوم اختار الأجساد النحيلة في اليابان، حيث أصاب نحو 8 أطفال في العاصمة طوكيو.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن دارا لرعاية الأطفال الرضّع والصغار في طوكيو أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وقالت وكالة كيودو للأنباء، إن نتيجة اختبار للكشف عن الفيروس خضع له أحد العاملين في المؤسسة جاءت إيجابية يوم 16 أبريل/نيسان، مما أدى لإجراء فحوص للمقيمين بالدار.

وأضافت الوكالة أنه لم تظهر على أي من الأطفال الثمانية الذين بيّنت الفحوص إصابتهم بالفيروس أعراض شديدة مثل الحمى.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مستشفى سايسيكاي المركزي الذي يدير المؤسسة.

وتعتمد اليابان على مؤسسات لرعاية معظم الأطفال الذين لا يمكنهم العيش مع آبائهم لأسباب مثل تعرضهم لإساءة المعاملة والإهمال.