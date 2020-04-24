بعد استراحة كورونية.. انهيار العملة يعيد حراك لبنان للشارع

في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتردي أصلاً في لبنان، وفي زمن أزمة كورونا، وصل الدولار الأميركي في لبنان إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخه وفي تاريخ كل الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدها ويشهدها لبنان.

وذكر مصدر في المصرف المركزي لوسائل إعلام لبنانية أن مصرف لبنان حدد سعر الصرف عند 3625 ليرة للدولار اليوم، وسيتم تطبيق سعر الصرف من جانب شركات تحويل الأموال. المصدر أضاف أيضا أن سعر صرف الليرة لشركات تحويل الأموال ربما يتغير يومياً وسيحدد في اليوم السابق وفي حالة حدوث تقلبات كبيرة بالسعر خلال اليوم، قد يتم تحديد السعر مجددا خلال نفس اليوم.

هذا تراجعت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، هي الأدنى منذ اتفاق الطائف 1989.

وكان متظاهرون لبنانيون قد قطعوا أمس طريق الضبية بالاتجاهين، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار والذي لامس الـ 4000 ليرة أمس.

التحركات الاحتجاجية على الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار قابلها خروج مناصري ميليشيا حزب الله من ضاحية بيروت الجنوبية على دراجات نارية. وأفاد مراقبون أنهم أطلقوا شعارات طائفية وعمدوا إلى تحطيم المجسمات التي ترمز للثورة والتي بناها المعتصمون في ساحة الشهداء.

هذا وتعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء بعد شائعات سرت ليلا عن إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن مصادر نفت أية نية رسمية بإقالته.

إلى ذلك دعا مواطنون اليوم إلى وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء ضد ارتفاع سعر الصرف، فيما أعلنت نقابة الصيارفة إلى إضراب حتى يوم الاثنين، متهمين صيارفة غير مرخصين بالتسبب بأزمة الدولار.