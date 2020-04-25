هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها

في وقت تهدد إيران بالرد على السفن الأميركية وإغراقها، كشف البنتاغون عن تقنيات متطورة يمكنها استهداف وإغراق السفن الإيرانية حتى قبل أن تبدأ في التحرك لمهاجمة الأهداف الأميركية.

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ويشير تقرير البنتاغون والذي نشرته "فوكس نيوز" الأميركية، إلى أن أي نوع من الهجمات الأميركية الأولى أو الضربات الوقائية على القوارب الإيرانية الصغيرة في منطقة الخليج يبدو غير محتمل حتى الآن، إلا أنه تم تصميم سفن البحرية والطائرات بدون طيار والرادار وأنواع أخرى من أنظمة الاستشعار للكشف والرؤية ومن أجل التحضير والاستعداد في حال الحاجة إلى هجوم أو هجوم مضاد على إيران بل واستهداف التهديدات الإيرانية على مسافات آمنة.

رد أي نية معادية

ويقول الجنرال جون هيتين نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن القادة لديهم السلطة الآن للرد على أي عمل عدائي أو نية معادية"، وتابع "إذا رأينا نية عدائية، فلدينا الحق في الرد بالقوة المميتة، وإذا حدث ذلك في الخليج، إذا حدث بأي شكل من الأشكال، فسوف نرد بقوة مميتة ساحقة إذا لزم الأمر للدفاع عن أنفسنا، وهي حقًا بهذه البساطة".

ويسأل التقرير: "ولكن كيف يمكن للبحرية الأميركية رؤية واكتشاف وتدمير القوات الإيرانية على مسافات آمنة.. قبل أن تتاح الفرصة للقوارب الصغيرة أو الصواريخ للهجوم من مسافة قريبة؟"، ويوضح: "في الحقيقة لدى البحرية مجموعة من تقنيات المراقبة والاستهداف التي يمكن أن تحدد القوارب أو الصواريخ الإيرانية الصغيرة القادمة على بعد مسافات طويلة. وهذا سيعطي القادة بالطبع فترة زمنية موسعة لتنفيذ أفضل استجابة".

ويتابع هيتين: "كما يجب بالطبع "رؤية" الهدف لكي يتم تدميره. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يتم إطلاق طائرات بدون طيار تابعة للبحرية أو حتى الطائرات بغرض محدد يتمثل في العثور على التهديدات في الأفق، في بعض الحالات أبعد بكثير من تقنيات تحديد الهدف المضمنة في بعض أجهزة الاستشعار القائمة على السفن".

استشعار في ثوان

ويضيف: "على سبيل المثال، لسنوات عديدة حتى الآن، نشرت المدمرات البحرية نظاما يسمى Naval Integrated Fire Control - Counter Air (NIFC-CA) – وهو نظام أسلحة متصل بالشبكة يستخدم مستشعر العقدة الهوائية مثل خطة مراقبة Hawkeye أو حتى F- 35 لإيجاد وتحديد التهديدات البعيدة جدا".

ويقول نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة إنه وبالاعتماد على الرادار وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة، يتم إرسال بيانات التهديد ومعلومات الاستهداف إلى القادة على متن السفن، الذين يمكنهم إطلاق صواريخ اعتراضية من طراز SM-6 للقضاء على التهديد من مسافات المواجهة الأكثر أمانًا؛ ويشير المطورون إلى أنه يمكن أيضًا استخدام هذا النظام للهجوم.

ولفت إلى أنه سيتم في الواقع استخدام نظام مثل NIFC-CA لتدمير أسراب القوارب الإيرانية قبل وقت طويل من دخولها المدى الذي يسمح لها بمهاجمة السفن البحرية الأميركية.

ولدعم هذه المفاهيم والتكتيكات، حقق مطورو الأسلحة البحرية تقدمًا سريعًا من خلال القيادة والتحكم على أساس السفن، أو أنظمة شبكات ISR المتطورة. وهذا يرقى إلى القدرة على استقبال ومعالجة بيانات أجهزة الاستشعار الواردة مثل قنوات الفيديو الحية من الطائرات بدون طيار أو الاتصالات الشبكية من طائرات الهليكوبتر وطائرات المراقبة والسفن البحرية الأخرى وحتى الغواصات.

ويتم الآن تطوير عمليات الوصول السريع عبر الذكاء الاصطناعي وأتمتة الكمبيوتر لجعل هذه العملية أسرع، من خلال تنظيم بيانات الاستشعار الواردة للقادة - في بعض الأحيان في غضون ثوان.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، رد كل من هيتين ونائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان تحذير الرئيس دونالد ترمب الأخير لإيران بالرد القاتل على العداء الإيراني يشكل تحولًا في السياسة؟ قائلين "ببساطة رسالة ترمب واضحة وهي بأن البحرية الأميركية سترد بقوة إذا لزم الأمر".