شاهد قطار كيم متوقفا في هذه المدينة.. أين اختفى الزعيم؟

لا يزال الغموض سيد الموقف في ما يخص حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي منذ حوالي أسبوعين، إلا أن صورا جديدة لقطاره الخاص أعادت رسم بعض السيناريوهات المرجحة.

وفي التفاصيل، أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص في كوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن صحة كيم ومكانه.

وذكر مركز (38 نورث) في تقريره أن القطار كان متوقفا في محطة القيادة في ونسون يومي 21 و23 إبريل/نيسان.

كما قال إن القطار ربما يخص كيم لكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل قاطع، أو ما إذا كان كيم في ونسون.

إلى ذلك، أضاف المركز أن "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته، لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

فريق طبي صيني وتخمينات

وكانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 أبريل نيسان.

كما هبت عاصفة من التكهنات يوم السبت بشأن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه إلى عملية جراحية في القلب، في حين أفادت بعض التقارير غير المثبتة إلى وفاته.

وقال موقع "تي إم زي"، وفقا لمصادر آسيوية، إن صحة كيم يونغ أون تدهورت كثيرا وأدخل العناية المركزة مطلع هذا الشهر، ولكنّ "خطأ فادحا" من الجراحين في العملية الجراحية اللاحقة، وضعته بين الحياة والموت.

خبر صاعق.. "كيم مات"

وأضاف الموقع المختص بأخبار المشاهير، إن كيم يونغ أون توفي، أو أنه على فراش الموت، وفقا لتقارير إخبارية ظهرت من الصين واليابان.

في حين فجرت نائبة رئيس محطة تلفزيونية مدعومة من هونغ كونغ، خبرا صاعقاً، عندما أعلنت أن الزعيم الكوري الشمالي "قد مات".

ونشرت نائبة رئيس المحطة الخبر على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، وقالت إن مصدرها قوي جدا ومؤكد.

لكن لم يتسن التأكد من تلك التقارير من أي مصدر رسمي سواء في كوريا الجنوبية الدولة التي تسخر مخابراتها لمراقبة جارتها الشمالية، أو من الولايات المتحدة.

في المقابل، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس من شأن تقارير نشرت الأسبوع الماضي وقالت إن حالة كيم خطيرة. وقال للصحفيين "أعتقد أن التقرير غير صحيح" ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

وقال مصدر كوري جنوبي لرويترز الجمعة إن معلومات المخابرات تشير إلى أن كيم حي ومن المرجح أن يظهر قريبا. وقال المصدر إنه ليس لدي أي تعليق على حالة كيم الحالية أو أي تدخل صيني.

كما ذكر مسؤول على اطلاع على معلومات المخابرات الأميركية إن من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا في نهاية الأمر.

يذكر أنه سبق أن ثارت تكهنات مماثلة في فترات غاب فيها الزعيم الكوري الشمالي عن الحياة العامة، لكن ثبت عدم صحتها في النهاية.