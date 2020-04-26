ألمانيا تبحث تشريع العمل من المنزل.. لكن بشرط

حتى بعد انحسار فيروس كورونا، يريد وزير العمل الألماني سنّ تشريع يجعل الحق في العمل من المنزل قانوناً إذا كان ذلك مجدياً.

وقال هوبرتوس هيل، لنسخة الأحد من صحيفة "بيلد آم تسونتاغ"، إنه يعتزم الدفع بهذا التشريع هذا الخريف، مضيفاً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القوة التي تعمل من المنازل زادت من 12% إلى 25% خلال أزمة الفيروس، لتصل إلى نحو ثمانية ملايين شخص.

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كما تابع: "كل من يريد وتسمح له (ظروف) وظيفته ينبغي أن يكون قادراً على العمل من مكتب منزله، حتى بعد انتهاء فيروس كورونا.. إننا نتعلم من الجائحة قدر العمل الذي يمكن إنجازه من المنزل هذه الأيام".

إلى ذلك شدد قائلاً: "نريد أن نمكن للمزيد من العمل من المنزل، لكن دون فرض"، لافتاً إلى أنه يمكن للناس اختيار التحول للعمل بشكل كامل من المنزل أو فعل ذلك يوماً أو يومين أسبوعياً.

وكان حزب يسار الوسط، الذي ينتمي إليه هيل، وهو الشريك الأصغر في ائتلاف أنجيل ميركل الحاكم، قد دعا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالفعل – قبل وقت طويل من تفشي جائحة كورونا وإجبارها السلطات في ألمانيا وكل أنحاء العالم تقريباً على وقف كل مظاهر الحياة العامة ونشاطاتها - على جعل العمل من المنزل حقاً قانونياً.