أول تصريح لزعيم كوريا الشمالية.. إثر أنباء عن وفاته

بعد تضارب هائل بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية على مدى اليومين الماضيين، ظهر الأحد ولأول مرة منذ حوالي أسبوعين تصريح منسوب لكيم يونغ أون.

فقد أفاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية صباح الأحد بقيام "كيم يونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين" في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

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إلا أن صيغة رسالة الشكر التي أرسلها الزعيم الكوري لم تتكشف، بحسب ما أوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب".

وفي التفاصيل المختصرة، لفتت الإذاعة الرسمية إلى أن كيم أعرب عن امتنانه للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون".

برقية تهنئة

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم يونغ أون لروسيا.

يذكر أن تكهنات عدة ثارت بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 إبريل.

وكانت الصين أرسلت فريقا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء صحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم وذلك وفقا لما أكده السبت ثلاثة أشخاص مطلعين على الملف لوكالة رويترز.

يشار إلى أن آخر مرة تحدثت فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بشأن مكان كيم، كانت عندما أوردت خبرا عنه وهو يرأس اجتماعا في 11 إبريل.

إلا أن تقارير جديدة ألمحت في وقت مبكر الأحد أن قطار كيم شوهد متوقفا في محطة القيادة في مدينة ونسون المحببة لقلب الزعيم يومي 21 و23 إبريل/نيسان.

وأوضح مركز (38 نورث) أن "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته، لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

ما يعزز تقارير سابقة أشارت إلى احتمال تواجده في منتجع من أجل التعافي بعد عملية جراحية في القلب.