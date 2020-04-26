إصابات كورونا في روسيا تكسر حاجز الـ 80 ألفاً

أعلنت روسيا عن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفاً و949.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 66 مصاباً توفوا في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 747.

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من جهة أخرى، كشف رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، عن أن الولايات المتحدة بصدد تزويد روسيا بفئران تجارب تحمل خلايا مناعية بشرية، من أجل تطوير لقاح وأدوية ضد كورونا.

وقال سيرغييف "لقد تبادلنا الرسائل حول هذا الموضوع، ونتوقع وصول تلك الفئران إلى روسيا لنحصل بالتالي على نموذج جيد لإجراء التجارب قبل السريرية في إطار استنباط لقاح ضد كورونا". وفق روسيا اليوم.

وأضاف أن العلماء الأميركيين استخدموا تقنية الهندسة الوراثية، لتطوير نوع مؤنَّس من الفئران يضم خلايا مناعية للإنسان تسهل ظهور مستقبلات على الخلايا الرئوية، مضيفا أن هذه الفئران ستكون نموذجا رائعا سواء لاختبار الأدوية أو تطوير اللقاحات.

وأكد "سيرغييف"، أن أكاديمية العلوم الروسية ستوقع، في غضون أيام، اتفاقية مع أكاديمية العلوم الأميركية للتعاون بين الطرفين في مواجهة كورونا.

وأضاف: "هناك جالية علمية روسية كبيرة في الولايات المتحدة، كما يمثل الأميركيون نسبة كبيرة من الأعضاء الأجانب في أكاديمية العلوم الروسية، وهم يتطلعون للتعاون معنا في الفترة الراهنة".

وفي 9 إبريل، أصدرت 15 من أكاديميات العلوم العالمية وبينها الروسية، إعلانا مشتركا دعت فيه علماء العالم إلى التعاون من أجل مكافحة جائحة كورونا.