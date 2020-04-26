بوريس جونسون يعود لعمله بدءا من الاثنين

يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعمله بدءا من الاثنين.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الجمعة أن بوريس جونسون الذي يمضي فترة نقاهة بعد دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة بوباء كوفيد-19 "في حالة جيدة جدا".

وبحسب المتحدث باسمه تحادث جونسون (55 عاما) هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

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ويمضي جونسون الذي خرج من المستشفى في 12 نيسان/إبريل، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع خطيبته الحامل كاري سيموندز.

وأعلن ترمب الخميس خلال مؤتمر صحافي "بدا في حالة رائعة. للحقيقة فوجئت". وأضاف "وكأنه بوريس الذي نعرفه المفعم بالنشاط والحيوية".