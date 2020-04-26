جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، أن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه الانقلابي.

وقال في اتصال مع "العربية": "حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء"، مضيفاً "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".

كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

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هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه.

وقال: "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان".

وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الاقتصادي في لبنان، قال "من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت".

جنبلاط: ليس لنا سيادة على المرافق المنتجة في #لبنان.. وهذه خارطة الطريق للخروج من أزمة المصارف#العربية#أن_تعرف_أكثر#العربية_بالشكل_الجديد pic.twitter.com/o3jon2MVvM — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 26, 2020

وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدرة في الكهرباء.

كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع "لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره، كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا".

وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري.

إلى ذلك، قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الأحد، إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار. ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.