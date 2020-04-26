قد يحل وزيراً.. تفاصيل عن صهر أردوغان الثاني وثروة مشبوهة

بعد أنباء عن توقع تعديل وزاري في تركيا، وسط تقارير عن خلافات بين بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية كانت تبلورت قبل أسبوعين إثر فرض الحظر المفاجئ في حينه، برز وجه واسم آخر.

الاسم الجديد هو سلجوق بيرقدار، صهر ثان لأردوغان (زوج ابنته سمية)، انتشرت مؤخرا أنباء بشأنه مفادها أن هناك ضغوطا مستميتة لتوليه حقيبة الصناعة والتكنولوجيا، بدلا من الوزير الحالي مصطفى فارانك.

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ففي حال تولى بيرقدار المنصب يصبح زميلا للصهر الأول البيرق الذي يتولى وزارة المالية منذ سنوات.

ويشغل بيرقدار الحاصل على شهادة من جامعة إسطنبول قبل أن ينال "دكتوراه" من معهد "جورجيا للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة، منصب مسؤول تقني في شركة "بايكر ماكينا" التي أنشأها والده، لصنع الطائرات المسيرة.

وسبق لهذه الشركة أن تولت عدة مشاريع لتطوير الأنظمة الدفاعية لحساب الحكومة التركية وبتمويل منها، بناء على أوامر من أردوغان شخصيا.

أموال الأتراك في جيب بيرقدار

ويتشابه اسم بيرقدار مع أسرة ثرية عريقة في تركيا، لكنه لا يمت لها بأي صلة وتعود ثروة والده وشركاته إلى صلة الصداقة التي تربطه بالرئيس التركي شخصياً، والذي يوجه وزارة الدفاع بالتعاقد مع شركته، التي تحوم شكوك بأن أردوغان شريكا فيها أو يمتلكها ويديرها والد صهره لصالحه.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "بيرجون" التركية في وقت سابق تقريرا تحت عنوان، "الحرب تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء"، تطرقت فيه إلى ضخ وزارة الدفاع التركية 36 مليون دولار في شركة صهر الرئيس.

كما نقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التركي السابق، فكري إيشيك، إقراره ضمنيا بتحويل 36 مليونا و77 ألف دولار إلى شركة "بيرقدار" التقنية لشراء 6 طائرات مسيرة.

غش تجاري وصناعي

أما صحيفة "غارديان" البريطانية، فكانت نشرت تقريرًا في نوفمبر 2019، كشفت فيه أن تركيا تمكنت من التحايل على حظر تصدير الولايات المتحدة للطائرات المسيرة بدون طيار بمساعدة مكون صاروخي تم تطويره لأول مرة في المملكة المتحدة.

وأوضحت "الغارديان" أن تلك المساعدة الحيوية لتركيا يرجع الفضل فيها إلى مصنع في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة.

وتم استخدام الدرون التركية من إنتاج مصنع صهر أردوغان وهي طراز Bayraktar TB2 بكثافة في عمليات عسكرية تركية في سوريا وليبيا وثبت وجود قصور في تنفيذ تصنيعها حيث تم إسقاط العديد منها في سوريا وليبيا بسهولة تامة.

نكسات فنية

ففي مقال نشر في Jane's Defense Review في مايو 2016 ذكر أن النظم، التي تم توريدها إلى شركة "بيرقدار" المصنعة للمُسيرة Baykartar TB2، تم استخدامها بشكل جيد في مرحلة التطوير الأولية الحاسمة، لكن الشركة التركية طورت لاحقا رفوفا لصواريخ خاصة بها، ما عرض تلك المسيرات لنكسات منذ ذلك الحين.

إلى ذلك، أشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن شركة "بيرقدار"لم تستجب لطلبات عديدة للتعليق على الدور الذي لعبته التكنولوجيا البريطانية في تطوير المسيرات التي يتم الزعم كذبا بأن صهر أردوغان صاحب الفضل في ابتكارها.

لكن بيرقدار، زوج ابنة أردوغان، غرد بعد نشر التقرير على منصة زاعما: أن شركة "بيرقدار" لم تقم بشراء رفوف Hornet من [شركة] EDO MBM Technology [البريطانية] بل صمم نموذجا أكثر تقدمًا بتكلفة معقولة".