كمامات سيئة "تورط" الصين.. ومصادرة 89 مليون قطعة

صادرت السلطات الصينية أكثر من 89 مليون كمامة رديئة الصنع، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي الأحد، فيما تواجه بكين شكاوى من دول عدة إزاء معدات واقية سيئة الجودة صدّرتها إلى أنحاء العالم.

وتصاعد الطلب على معدات الحماية، مع تصدي دول العالم لوباء كوفيد-19 الذي أصاب قرابة 2.9 مليون شخص. إلا أن عدداً من الدول اشتكى من أقنعة سيئة ومنتجات حماية صدّرتها الصين، لاستخدامها غالباً من الطواقم الطبية والفئات الضعيفة.

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إلى ذلك قالت نائبة مدير إدارة الدولة لتنظيم السوق، جان لين، خلال مؤتمر صحافي، إنه حتى الجمعة، تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون قناع واق و418 ألف قطعة من معدات الحماية.

وضبط المفتشون أيضاً مواد تعقيم غير فعالة تزيد قيمتها على 7.6 ملايين يوان (1.1 مليون دولار). ولم يتضح حجم البضائع المخصصة للتصدير إلى الخارج من بين تلك التي جرت مصادرتها.

وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين السبت قواعد جديدة تفرض أن تلبّي الأقنعة حتى تلك غير الطبية معايير الجودة الوطنية والدولية.

كما أعلنت وزارة التجارة في بيان أنه على المصدرين أن يقدموا تصريحاً مكتوباً يفيد بأن منتجاتهم الطبية تلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدّرة إليها.

مئات الآلاف من الأقنعة

ويأتي التشدد في تطبيق هذه القواعد الصارمة بعدما اضطرت دول عدة، بينها إسبانيا وهولندا وتشيكيا وتركيا، إلى سحب مئات الآلاف من الأقنعة الرديئة ومعدات الحماية المستوردة من الصين.

يشار إلى أن الحكومة الكندية أعلنت الجمعة أن نحو مليون قناع "كي إن 95" مستوردة من الصين غير مطابقة لمعاييرها ولا يمكن بالتالي توزيعها على العاملين الصحيين الذين تمت تعبئتهم في مواجهة فيروس كورونا.

كما أقدمت وزارة الصحة الهولندية الشهر الماضي على سحب أكثر من نصف مليون قناع، بعدما تم استيرادها من الصين وتوزيعها على المستشفيات، بعد شكاوى عن عدم إحكامها على الوجه ووجود خلل في تنقية الهواء.

116 مليوناً يومياً

وبحسب إحصاءات رسمية، تجاوز حجم إنتاج الأقنعة في الصين 116 مليوناً يومياً. وفي أول شهرين من العام الحالي، بدأ 8950 مصنعاً جديداً إنتاج أقنعة، وفقاً لمنصة بيانات الأعمال "تيانيانشا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المسؤول في الجمارك، جين هاي، إنه رغم الإجراءات الصارمة المطبقة على الصعيد الوطني، استمرت الشركات في الإنتاج غير المشروع للمعدات الطبية كونها شكّلت وسيلة لكسب "أموال سريعة"، موضحاً أن سلطات المرفأ صادرت أكثر من 31.6 مليون قناع سيئ الجودة و509 آلاف بدلة واقية مخصصة للتصدير حتى منتصف الشهر الحالي.