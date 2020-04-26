مستشفيات ووهان خالية.. بؤرة الفيروس تفتح يديها للسياح

على الرغم من تسجيل إصابات طفيفة في البلاد، يبدو أن الصين على طريق التعافي من فيروس كورونا الذي اجتاح أكثر من 193 دولة وإقليماً حول العالم.

فقد أعلن مسؤول في مجال الصحة للصحافيين الأحد أن مستشفيات مدينة ووهان بإقليم هوبي الصيني، التي بدأت منها الجائحة العالمية، أصبحت خالية من أي إصابة بالفيروس. وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في إفادة صحافية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

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وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 بالمئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين.

كما شهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 في المئة على مستوى البلاد.

إلى السياحة در

إلى ذلك، استأنفت مقاطعة هوبي تشغيل 63.2% من مواقعها السياحية. وقالت السلطات المحلية في المقاطعة الواقعة وسط البلاد، الأحد، إن 266 موقعا سياحيا من الدرجة A فيها، أعيد فتحها بعد انحسار الوباء.

كما أوضحت هيئة الثقافة والسياحة المحلية أن من بين المواقع السياحية، هناك 12 موقعا من ضمن المواقع السياحية من الدرجة 5A.

وذكرت في توجيه أصدرته للسفر خلال عطلة عيد العمال العالمي، التي تبدأ أول مايو المقبل وتستمر 5 أيام، أن على جميع المواقع السياحية التي تم استئناف العمل فيها، تحديد تدفق الزائرين إلى 30% من طاقة الاستيعاب اليومية، وفتح مناطقها في الهواء الطلق فقط بهدف الوقاية من انتشار الوباء.

يأتي هذا في حين لامس الوباء حول العالم إصابة ما يقارب 3 ملايين إنسان، بينما تخطت أعداد الوفيات مئتي ألفِ حالة، أما حالات الشفاء فبلغت أكثر من 815 ألفا.

وجاءت أميركا في مقدمة الإصابات والوفيات، حيث ناهزت المليون الإصابة، بينما تخطت وفياتها من الفيروس، ثلاثة وخمسين ألفا.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت اتهامات قوية من قبل الولايات المتحدة لبكين بإخفاء معلومات حول الفيروس ومصدره، إثر تقارير رجحت احتمال أن يكون تسلل من مختببر في ووهان.

وقبل أيام جدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، انتقاد الصين واتهمها بانتهاز الوباء لترويع جيرانها. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.