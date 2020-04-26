3 إصابات جديدة بكورونا في لبنان.. لمواطنين مقيمين

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد إلى 707 حالات.

وقالت الوزارة إنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، أما عدد حالات الشفاء فوصلت إلى 145.

موضوع يهمك أعلنت روسيا عن تسجيل 6361 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد مما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفاً و949.وقال... إصابات كورونا في روسيا تكسر حاجز الـ 80 ألفاً العرب و العالم

كما أكدت إجراء 1345 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية لمواطنين مقيمين و15 لوافدين عند وصولهم، لافتة إلى أن الحالات الـ3 الجديدة هي لمواطنين مقيمين.

إلى ذلك غرد وزير الصحة، حمد حسن، الأحد على "تويتر" قائلاً: "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة".

ومددت الحكومة، الجمعة، إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى العاشر من مايو، مع استعادة العمل في مختلف القطاعات تدريجياً الأسابيع المقبلة.