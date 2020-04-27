أكثر من 400 موقوف في تركيا بسبب منشورات عن كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 402 شخص كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها من الصحة واستفزازية" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول في الوزارة إن بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.

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كما ذكرت الوزارة على حسابها على موقع تويتر أنه "في الأيام الـ42 الماضية، تم تحليل 6362 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تأكيد 855 مشتبهاً بهم بينما تم القبض على 402".

وأوضح مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس أن هذا العدد منفصل عن اعتقال 410 أشخاص بسبب مزاعم مماثلة نهاية آذار/مارس.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير للحد من انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق المدارس والمطاعم، وفرض حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع ما دام كان ذلك ضرورياً.

إلى ذلك سجّلت تركيا أكثر من 2800 وفاة من أكثر من 110 آلاف إصابة بالوباء.