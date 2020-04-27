إصابات كوفيد 19 تتخطى 3 ملايين عالمياً.. ووفاة 209 آلاف

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة، الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة، وفق إحصاء لرويترز.

فيما خلّفت جائحة كوفيد 19 ما لا يقلّ عن 208973 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

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من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بكورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

واعتبر مدير المنظمة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، الاثنين، أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من كورونا منذ نهاية يناير، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

كما قال في مؤتمر صحافي بجنيف: "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين لكن بدون إحصاء وفيات.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205000 شخص، الاثنين، وفق رويترز. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريباً.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1388)، فرنسا (437)، والمملكة المتحدة (360).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 55563 حالة من أصل 979077 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 107526 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 26977 وفاة من أصل 199414 إصابة، ثم إسبانيا مع 23521 وفاة من أصل 209465 إصابة، وفرنسا مع 23293 وفاة من أصل 165842 إصابة، والمملكة المتحدة مع 21092 وفاة من أصل 157149 إصابة.

بلجيكا تسجل أكبر عدد وفيات للسكان

ومن بين الدول الأكثر تضررا من كوفيد-19، تسجّل بلجيكا اكبر عدد وفيات نسبة للسكان مع 622 حالة لكل مليون شخص، تليها إسبانيا مع 203 وفيات لكل مليون شخص، ثم إيطاليا (446) ففرنسا (357) والمملكة المتحدة (310).

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82830 إصابة (ثلاث إصابة جديدة بين الأحد والإثنين) بينها 4633 وفاة (حالة وفاة واحدة إضافية)، فيما شفي 77474 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا الإثنين الساعة 19,00 ت غ 126223 حالة من أصل مليون 393779 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 58344 وفاة (مليون و27306 إصابات)، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 8311 وفاة (169916 إصابة)، وفي آسيا 8117 وفاة (206538 إصابة) وفي الشرق الأوسط 6411 وفاة (159358 إصابة) وفي افريقيا 1458 وفاة (32625 إصابة) وفي أوقيانيا 109 وفيات (8023 إصابة).