إصابات الوباء تتخطى 3 ملايين عالمياً.. ووفاة 205 آلاف

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة، الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة، وفق إحصاء لرويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

موضوع يهمك أعدّت السلطات الإسبانية بحذر المزيد من الخطوات لتخفيف واحدة من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، الاثنين، بعد... إسبانيا تخطط لرفع قيود إضافية.. والأطفال في الهواء الطلق العرب و العالم

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بكورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

واعتبر مدير المنظمة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، الاثنين، أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من كورونا منذ نهاية يناير، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

كما قال في مؤتمر صحافي بجنيف: "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين لكن بدون إحصاء وفيات.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205000 شخص، الاثنين، وفق رويترز. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريباً.

يذكر أنه جرى تأكيد إصابة أول 41 حالة في ووهان الصينية في العاشر من يناير.