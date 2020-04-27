الصحة العالمية مجدداً: الوقت طويل على نهاية كورونا

جدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، التأكيد أن وباء كورونا لم يزل أمام نهايته وقت طويل.

وأضاف مدير المنظمة الأممية في مؤتمر صحافي في جنيف أن مكافحة الملاريا تأثرت بسبب تفشي كورونا.

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كما اعتبر أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة حين حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ كانون الثاني/يناير، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

وقال "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية، واعلان حال الطوارئ العالمية في 30 كانون الثاني/يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون إحصاء وفيات.

كما عبر عن خشيته من تداعيات كورونا على الخدمات الطبية الأخرى.

وكان مدير المنظمة العالمية أكد قبل أيام، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

وأوصت المنظمة بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء تدريجياً، محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى.