الوفيات تتراجع في بريطانيا.. وتستأنف الصعود بفرنسا وإيطاليا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إن 360 شخصاً آخرين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 21092.

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وتمثل الزيادة بواقع 360 حالة أقل عدد يومي للوفيات منذ أربعة أسابيع. وربما يتغير هذا العدد تماما بعد استكمال الإبلاغ عن الحالات المسجلة في مطلع هذا الأسبوع.

وقال هانكوك إن عدد الوفيات يتضمن 82 حالة لعاملين في مجال الخدمات الصحية.

الوفيات تتصاعد والإصابات تتراجع

بينما في إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 333 حالة اليوم الاثنين مقابل 260 في اليوم السابق، لكن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة انخفض من 2324 أمس الأحد إلى 1739، وهو الأدنى منذ العاشر من مارس آذار.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط بلغ الآن 26977، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 199414، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

ارتفاع مجددا في فرنسا

و ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا الاثنين مع تسجيل 437 وفاة خلال 24 ساعة، بعد تراجعها على مدى عدة أيام، وفق مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 23 ألفا و293 بعد تسجيل 14 ألفا و497 وفاة في المستشفيات (أكثر من حصيلة اليوم بـ295 حالة) و8796 وفاة في دور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية (أكثر من حصيلة اليوم السابق بـ142 حالة).