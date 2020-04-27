اليابان تضيف 14 دولة أخرى إلى قائمة حظر الدخول

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستضيف 14 دولة أخرى، بما في ذلك روسيا وبيرو إلى قائمة حظر الدخول وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، لن يسمح بدخول البلاد للمواطنين الأجانب الذين كانوا في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروسيا أو المملكة العربية السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو عمان أو جيبوتي أو بيرو أو جمهورية الدومينيكيان أو أنتيغوا وبربودا أو سانت كريستوفر ونيفيس أو بربادوس في غضون 14 يومًا قبل وصولهم إلى اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

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وحظرت اليابان بالفعل الدخول من أكثر من 70 دولة، وكذلك الأجانب الذين لديهم سجلات لزيارة تلك البلدان في غضون أسبوعين قبل الدخول.

وقال آبي إن القيود المفروضة على 14 دولة إضافية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وتم تمديد القيود على الدخول والتأشيرات في البلاد، التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 أبريل/نيسان، حتى نهاية مايو/آيار.

وتخضع اليابان حاليًا لحال طوارئ لمدة شهر حتى 6 مايو/آيار.

ويجري المسؤولون والخبراء تقييماً لتأثير هذا الإجراء ويبحثون تمديده.

وبحسب وزارة الصحة، يوجد في اليابان أكثر من 13300 حالة إصابة مؤكدة، إضافة إلى 712 حالة أخرى من سفينة سياحية تم عزلها بالقرب من طوكيو في وقت سابق من هذا العام، فضلاً عن 364 حالة وفاة.