تركيا.. 2131 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ووفاة 95

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 المؤكدة في البلاد بواقع 2131 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في تركيا بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.

موضوع يهمك تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة، الاثنين، مع اقتراب الولايات... إصابات كوفيد 19 تتخطى 3 ملايين عالمياً.. ووفاة 209 آلاف العرب و العالم

إلى ذلك تعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصاً من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20143.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير للحد من انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق المدارس والمطاعم، وفرض حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع ما دام كان ذلك ضرورياً.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية التركية، توقيف 402 شخص كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها من الصحة واستفزازية" بشأن كورونا.

وقال مسؤول في الوزارة إن بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول، الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.