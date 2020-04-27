جعجع: الوضع بلبنان خطير ويجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الاثنين، أن الوضع في لبنان معقد وخطير، مضيفاً أنه يجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله.

وقال في مقابلة مع "العربية"، "لم تحقق حكومة حسان دياب أي شيء للبنان، ولن نشارك بأي حكومة يسيطر عليها حزب الله".

موضوع يهمك أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، أن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه... جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي العرب و العالم

كما أضاف "نتواصل مع تيار المستقبل والاشتراكي لبناء تفاهم مشترك".

هذا وأكد جعجع أنه غير نادم على وصول ميشيال عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأوضح أن حزب الله يشكل مشكلة أكبر من الرئيس.

وحول المظاهرات على الأرض أكد أنه يتلاقى مع الشارع اللبناني في المطالب.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: إذا كان إسقاط حكومة #حسان_دياب يحسن الوضع فلن نتمسك بها لكننا بانتظار ما ستقوم به.. والوضع في #لبنان دقيق وخطير ومعقد#العربية#أن_تعرف_أكثر#العربية_بالشكل_الجديد pic.twitter.com/czTawUIoKV — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) April 27, 2020

وقال "إن أساس لبنان قوي والمشكلة هي في إدارة الدولة، ويجب تغيير المنظومة الحاكمة في البلاد".

وأكد أن مصير اللبنانيين بيدهم والحسم في الانتخابات.

هذا واندلعت الاثنين احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في عدة مناطق لبنانية، حيث عمد محتجون لبنانيون، إلى قطع الطريق على أوتوستراد زوق مصبح في قضاء كسروان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الجياع".

وعملت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على فتح الطريق، وقد تسبب التجمع بزحمة سير على الأوتوستراد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما جرت محاولات ثانية لقطع الطريق من قبل المتظاهرين، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك. ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بعبوات المياه، وحصل تدافع وتراشق كلامي بين الجانبين.