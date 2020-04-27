جونسون في أول إطلالة له بعد شفائه: سنردي الفيروس أرضا

في أول ظهور رسمي له بعد عودته لمزاولة عمله إثر تعافيه من فيروس كورونا، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اقتراب بلاده من نهاية المرحلة الأولى في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم، داعياً "البريطانيين إلى الصبر، لا سيما وأنه لا يمكن التكهن حتى الآن بموعد رفع الاغلاق".

وقال جونسون في كلمته من أمام مقر الحكومة:" بفضل عزيمتكم ومقاومتكم، نحن على وشك تحقيق مهمتنا الأولى، وهي تحصين مجتمعنا وقطاعنا الصحي في مواجهة الفيروس المستجد."

كما أكد أن هذا الفيروس مجرم حقيقي، لكن البريطانيين في هذه اللحظة بدأوا بهزمه وطرحه أرضاً، بحسب تعبيره.

"أعي نفاذ صبركم"

أما عن تأثير اجراءات الاغلاق على الاقتصاد فقال:" أعي مدى صعوبة التخلي عن الحرية، كما أدرك تأثير الاغلاق على الاقتصاد والشركات والقطاعات المنتجة، لكن أقول لرواد الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات التي يعتمد عليها اقتصادنا، أعي نفاذ صبركم، ولكن دون الالتزام لن يكون هناك اقتصاد"

وتابع :" أدرك عواقب الاغلاق على الاقتصاد، وأشارككم الإحساس بالمخاطر، ولكن يجب أن نسيطر على الفيروس وعدم السماح له بالارتفاع مرة ثانية، والعودة بموجة جديد، لأنها ستحطم الاقتصاد أيضاً".

وفي وقت سابق الإثنين، قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إن رئيس الوزراء عاد إلى "مقعد القيادة" بعدما تعافيه من مرض كوفيد-19 اوإنه لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد. وأضاف "إنه يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة".

يذكر أن جونسون كان خرج من المستشفى في 12 نيسان/إبريل، وأمضى فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين مع زوجته الحامل كاري سيموندز.