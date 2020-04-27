قطع طرق في لبنان.. ورئيس الحكومة: الفساد محمي بالطوائف

في وقت تزداد حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، عمد محتجون لبنانيون، ظهر الاثنين، إلى قطع الطريق على أوتوستراد زوق مصبح في قضاء كسروان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الجياع".

وعملت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على فتح الطريق، وقد تسبب التجمع بزحمة سير على الأوتوستراد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما جرت محاولات ثانية لقطع الطريق من قبل المتظاهرين، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك. ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بعبوات المياه، وحصل تدافع وتراشق كلامي بين الجانبين.

توتر كبير في هذه الأثناء بين الجيش اللبناني والمتظاهرين على اوتوستراد زوق مصبح. pic.twitter.com/b291bXn9JP — wissamayoubابو علي (@wissamayoub7) April 27, 2020

من جانبها، أكدت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" احترامها حق التظاهر، داعية المحتجين إلى عدم قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

دياب: الفساد متضخم في لبنان

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، في مستهل الاجتماع الوزاري - الإداري لمكافحة الفساد، الاثنين، أن "الكل يعرف أن الفساد متضخم في لبنان، ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء تمرد وفتح على حسابه، فتتم محاسبته من باب التأديب على خيانته وخروجه من تحت مظلة الحماية".

وقال دياب: "أدعوكم اليوم لورشة جدية، للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلة على أحد، ومن دون تدخل السلطة السياسية. لم يعد ممكناً الاستمرار في نهج التراخي، فنحن أمام تحديات كبيرة، ولا بد لقطار الإصلاح أن ينطلق".

حرق إطارات.. وسقوط جرحى

يذكر أن متظاهرين قطعوا، مساء الأحد، عدداً من الطرق تنديداً بالوضع الاقتصادي المتدهور، وذلك في إطار تعبئة تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن عناصر الأمن تدخلوا على وجه السرعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة بعدما أضرم محتجون النار بإطارات لقطع السير.

في منقطة الزلقا شمال شرقي العاصمة بيروت، تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية، بحسب ما أكد لوكالة فرانس برس مسؤول في الصليب الأحمر دون أن يوفر مزيداً من التفاصيل. كما أحرق متظاهرون إطارات على طريق سريع في منطقة الضبية شمال العاصمة قبل تدخل الجيش وقوى الأمن.

وعلى الطريق السريع في الدامور جنوب بيروت، أضرم شبان النار في إطارات، كما خرج محتجون في طرابلس شمالاً، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

يشار إلى أنه طوال الأشهر الماضية، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. إلى ذلك أثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر، فضلاً عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.