ألمانيا.. إصابة 4 بعملية طعن "جماعية" بهاناو وتوقيف اثنين

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص أصيبوا في حادثة طعن بمدينة هاناو، وإنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما.

ونقلت مجلة فوكاس أونلاين عن الشرطة قولها، إن ما يتراوح بين خمسة وسبعة رجال هاجموا المارة بالسكاكين. وأضافت أن المصابين ليسوا في حالة حرجة تهدد حياتهم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الموقوفين من الجنسية السورية، وأن الضحايا هم من العراق وألبانيا. وذكر شهود لقناتي العربية والحدث أن من بين الضحايا أيضا سوريين.

وقال النائب العام دومينيك ميس في تصريح للصحيفة: "ليست هناك أية دوافع إرهابية أو معادية للأجانب من قبل المتهمين بحادثة الطعن في هاناو. ولا علاقة تربط بين هذه الحادثة وحادثة 19 فبراير".

الدافع غير واضح

وذكرت الشرطة في بيان، أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى مركز طبي في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا بعد إصابتهم بجروح جراء الطعن. وأضافت أن أحد المشتبه بهما يبلغ من العمر 23 عاما، والآخر 29 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح. لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بمقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في المدينة في فبراير/شباط برصاص مسلح.

وكان المسلح يبلغ من العمر 43 عاما ويتبنى أفكارا عنصرية وقتل ضحاياه بالرصاص في مقاهٍ ذات طابع شرقي بالمدينة قبل أن يقتل نفسه وأمه في هجوم كان له وقع الصدمة في ألمانيا.