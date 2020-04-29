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جلسة لبرلمان الصين في مايو.. إعلان الانتصار على كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
خلال إحدى دورات البرلمان الصيني (أرشيفية - فرانس برس)
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يعقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، دورته السنوية في 22 أيار/مايو، بتأخير شهرين ونصف عن الموعد الذي كان مقرّراً سابقاً والذي أرجئ بسبب وباء كوفيد-19، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية اليوم الأربعاء.

من الصين من الصين

وهذا الاجتماع الذي يعقد سنوياً في قصر الشعب في بكين ويشارك فيه حوالي ثلاثة آلاف نائب يعتبر حدثاً أساسياً في الروزنامة السياسية للنظام الشيوعي الذي يعلّق عليه أهمية مضاعفة هذه السنة، إذ يتوقّع أن يعلن خلاله الرئيس شي جينبينغ انتصار البلاد على فيروس كورونا المستجدّ.

22 إصابة جديدة

وفي هذا الإطار، سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 28 أبريل/نيسان مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

وقالت لجنة الصحة العامة في بيان اليوم، إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 21 يوم الثلاثاء مقارنة مع ثلاث حالات قبلها بيوم.

من ووهان الصينية (أرشيفية- فرانس برس) من ووهان الصينية (أرشيفية- فرانس برس)

وتراجع عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26 مقارنة مع 40 قبلها بيوم. وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

كلمات دالّة

#الصين, #كورونا, #برلمان
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