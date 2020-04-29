فرنسا تحذر من رفع حظر السلاح المفروض على إيران

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، من رفع الحظر الأممي المفروض على الأسلحة الإيرانية في أكتوبر المقبل.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها، إن رفع حظر السلاح المفروض على إيران، ستكون له تداعيات على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في وقت سابق اليوم، إنهم لن يسمحوا لإيران بشراء أسلحة تقليدية عند رفع حظر السلاح المفروض عليها، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة غير تقليدية، مشيرا إلى أن طائرات الإرهاب الإيرانية تواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.

فيما كشفت رسالة موجهة من أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، ورد الصين عليها أن الأخيرة تسعى إلى مساعدة طهران، ليس فقط في مكافحة فيروس كورونا، بل في رفع العقوبات أيضاً.

ففي رسالة إلى وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، عن استعداد الحزب الشيوعي الصيني لإرسال بعض "الأدوية الجديدة المضادة لكورونا" إلى إيران.

ودعا رضائي وزير الصحة إلى وضع المساعدات التي تلقاها من الصين بما في ذلك عقار كورونا "قيد مراجعة الخبراء" وإخطار مجلس التشخيص بالنتيجة.