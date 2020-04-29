تفجير انتحاري يقتل ثلاثة ويجرح 15 في العاصمة الأفغانية

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيرا انتحاريا في ضاحية على مقربة من العاصمة الأفغانية كابول قتل ثلاثة وجرح 15 اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان في بيان "فجر انتحاري متفجراته وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء".

موضوع يهمك أبدت الولايات المتحدة، على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار... ديفيد شنكر للعربية: واشنطن تدعم اتفاق الرياض ووحدة اليمن أميركا

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وكانت حركة طالبان رفضت دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن أي هدنة ستكون "غير منطقية".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد ناشد المسلحين إلقاء سلاحهم خلال شهر رمضان، في وقت تكافح السلطات الانتشار المتزايد لوباء كورونا.

لكن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، لجأ إلى موقع "تويتر" لانتقاد عرض الحكومة، لافتاً إلى أن الخلافات المستمرة بشأن عملية السلام وتأخر تبادل الأسرى يعتبران من أسباب مواصلة القتال.

وقال "طلب وقف النار غير منطقي وغير مقنع"، متهماً الحكومة بوضع حياة السجناء على المحك خلال الوباء.