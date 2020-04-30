جونسون: بريطانيا "تخطت ذروة" كوفيد-19

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، أن بلاده، ثاني بلد أكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

وقال جونسون خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة: "لقد تخطينا ذروة" تفشي الوباء، مضيفاً "نحن نتجه نزولاً".

إلى ذلك لفت إلى أن "عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع".

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كما أضاف: "الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها كورونا".

ولفت جونسون إلى أنه "يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء".

وأوضح أن "العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك".

يذكر أن هذا المؤتمر الصحافي هو الأول لجونسون منذ تعافيه من الإصابة بكورونا،

أكثر من 227 ألف وفاة عالمياً

يشار إلى أن كورونا أودى بحياة 227 ألفاً و482 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى بالصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية عند الساعة 11.00 الخميس.

كما تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و180 ألفاً و800 حالة إصابة في 193 دولة ومنطقة. وتعافى 908 ألفاً و500 شخص على الأقل.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى.