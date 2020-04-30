جونسون: بريطانيا "تخطت ذروة" كوفيد-19

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، أن بلاده، ثاني بلد أكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في أوروبا مع 26711 وفاة "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

وقال جونسون خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة: "لقد تخطينا ذروة" تفشي الوباء، مضيفاً "نحن نتجه نزولاً".

إلى ذلك لفت إلى أن "عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع".

كما أضاف: "الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها كورونا".

وأشار جونسون إلى أنه "يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء".

وأوضح أن "العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك".