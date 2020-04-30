روسيا تدشن رقماً قياسياً.. الفيروس يتغول ولموسكو حصة الأسد

تسجل روسيا بشكل يومي أرقاماً قياسية لإصابات فيروس كورونا. فقد تجاوز عدد الإصابات الخميس الـ 100 ألف، بينما تجاوز عدد الوفيات الألف.

وأعلن مسؤولو بوزارة الصحة الروسية عن ارتفاع يومي قياسي بلغ 7099 حالة مؤكدة جديدة صباح اليوم، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 106498 حالة.

إلا أنه من المرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير، حيث لا يتم اختبار الجميع، كما يحمل كثيرون المرض دون ظهور أي أعراض عليهم

موضوع يهمك لا تزال الأنباء غامضة عن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، المختفي أثره منذ 11 أبريل الجاري، على الرغم من مؤشرات... عاجز عن المشي أم على يخت.. العالم يبحث عن زعيم كوريا العرب و العالم

.

وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس/آذار، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

كما مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو/أيار وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، إذ شهدت تسجيل سبعين بالمائة من إجمالي عدد الوفيات والإصابات في البلاد

في حين يشتكي الأطباء الروس منذ بدء تفشي الفيروس من النقص في معدات الحماية والفحوصات.

وأرجأت السلطات بسبب الوباء العرض العسكري السنوي في 9 أيار/مايو الذي ينظم احتفالاً بالانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

كما قررت السلطات إرجاء الاستفتاء الوطني على إصلاحات دستورية تتيح لبوتين البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.