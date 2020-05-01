ارتفاع ضحايا الفيروس في تركيا.. 122392 إصابة و3258 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في البلاد زاد 84 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 3258.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس زاد 2188 ليصل إجمالي الإصابات إلى 122392 شخصاً، وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة. كما بلغ إجمالي عدد المتعافين من كورونا حتى الآن 53808.

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إلى ذلك وصل إجمالي عدد الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى 1.075 مليون فحص.

يذكر أن تركيا كانت فرضت إغلاقاً جزئياً في 31 محافظة في نهاية كل أسبوع وفي أيام العطل الوطنية، مع تطبيق إعفاءات بالنسبة للعديد من العمال الذين يواصلون العمل وسط الوباء، لاسيما بعد أن شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على ضرورة أن تواصل البلاد الإنتاج لضمان "استمرار العجلات في الدوران".

وتحتل تركيا المرتبة السابعة في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة مع 122392 على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن العدد الفعلي للوباء أعلى من ذلك، في حين يبلغ عدد الوفيات الرسمي 3258.