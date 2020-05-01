الصحة العالمية: نبحث تمويل أبحاث للقاح كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية على أن "جائحة كورونا لا تزال قائمة ولم تنته بعد".

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن "تأثير كورونا كان متفاوتاً بين الدول".

كما أضاف: "إلى الآن لا يوجد لدينا علاج أو لقاح للفيروس"، لافتاً: "سنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا".

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وأشار: "نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة الجائحة".

إلى ذلك أوصى بتعديل إجراءات السفر لإيصال الغذاء والدواء.

يذكر أن الفيروس المستجد أودى بحياة 233.176 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى بالصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش، الجمعة.

كما سجلت أكثر من 3.264.200 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 922.900 على الأقل. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 63.019 من أصل 1.070.032 إصابة. وأُعلن شفاء 153.947 شخصاً على الأقل.